Конгрессмены США объявили о создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси» 15.07.2021, 7:38

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По мнению американских политиков, это станет сигналом для всего мира.

Законодатели из нижней палаты Конгресса США – демократы Билл Китинг, Марси Каптур, а также республиканцы Крис Смит и Джо Уилсон – объявили об учреждении в Палате представителей двухпартийного кокуса (инициативной группы) под названием «Друзья Беларуси». В эту группу могут войти все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Александра Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека, сообщает «Голос Америки».

По мнению основателей кокуса, появление в Конгрессе группы в поддержку свободной Беларуси «станет сигналом для всего мира о том, что США поддерживают тех, кто стремится к свободе перед лицом угнетения».

Народ Беларуси «сейчас нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо», заявил Билл Китинг, пообещавший, что новая группа будет работать над поддержкой «устремлений белорусского народа и над тем, чтобы режим Лукашенко понес ответственность за нарушения прав человека».

«Мы поддерживаем мужественный народ Беларуси, который заслуживает истинной демократии и борется с... последним диктатором Европы Александром Лукашенко и его сообщником, российским президентом Владимиром Путиным», – говорится в заявлении конгрессмена Криса Смита, который стал автором законопроекта о демократии и правах человека в Беларуси, принятого Конгрессом в 2020 году в рамках комплексного законодательного пакета.

«Соединенные Штаты давно дружат и поддерживают культурные связи с белорусским народом, – заявила конгрессвумен Марси Каптур, – Я с нетерпением жду начала совместной работы с моими коллегами по разработке стратегий, которые усилят поддержку гражданского общества и дадут надежду угнетаемому народу Беларуси».

Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что работа в кокусе «Друзья Беларуси» поможет членам Конгресса «в продвижении прав человека и позитивного будущего для белорусского народа».

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