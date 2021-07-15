«Работаем, нанося убыток»: рабочие рассказали об итальянской забастовке на МТЗ 10 15.07.2021, 7:58

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Фото: mtz-belarus.by

Ситуация на предприятии — на грани фола.

Вчера стало известно, что один из «флагманов» экономики, завод МТЗ, не справился с поставленными задачами. Источники телеграм-канала БОР привели конкретные цифры: суточная норма одного из цехов — 129 единиц, фактический результат — 69. Во втором цеху норма 129 — результат — 77.

Сегодня телеграм-канал БОР опубликовал комментарий самих рабочих МТЗ по данной ситуации:

— Невыполнение суточной нормы связано с тем, что из-за высокой температуры (а в цехах она стоит в пределах 35-40) оборудование и люди не выдерживают. Плюс отсутствие работающей вентиляции.

К примеру, токарь или оператор должен сделать 100 деталей, а делает 30. Из них 20 брака. Не сделанные детали не поступают в сборочные цеха.

Плюс скотское отношение к людям. При такой температуре нельзя работать 8 часов. А мы работаем. Нам руководители говорят, что мы вас обеспечиваем питьевой водой, а значит работайте по 8 часов.

Вот так и работаем, нанося убыток МТЗ, от того, что в руководстве завода и цехов работают полудурки, которым наплевать на людей.

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