Политолог: Москва активно готовит почву для смены режима в Беларуси 20 15.07.2021, 10:22

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Фото: ТАСС

Кремль будет синхронизировать с Западом свое давление на режим.

План Лукашенко не способен решить две ключевые проблемы: добиться легитимности как внутри, так и за пределами Беларуси и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. В такой ситуации Москва включает инструменты принуждения, которые предусматривают наращивание экономического давления, а впоследствии – и политического.

13 июля Лукашенко четвертый раз за 2021 год встретился с Путиным. Визит произошел внезапно, без официального анонсирования. Что произошло?

«Белорусский партизан» адресовал этот вопрос директору Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсению Сивицкому.

- Эта срочность вызвана несколькими причинами. Первая – официальны Минск исчерпал ресурс финансовой поддержки со стороны России. А для поддержки социально-экономическо й стабильности в стране необходимы новые вливания.

Единственным источником новых заимствований может выступать только Россия соответственно, Александр Лукашенко попытался адресовать этот запрос во время личной встречи с Владимиром Путиным.

Напомню, что еще в сентябре прошлого года в Сочи была достигнута договоренность между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным о том, что Москва выделит полтора миллиарда долларов на 2020-2021 год для стабилизации социально-экономической ситуации, Но взамен на шаги со стороны официального Минска направленные на нормализацию политической обстановки в стране, что предполагало с точки зрения Кремля подготовку к началу транзита власти на его условиях. Прежде всего речь идет об освобождении ряда политзаключенных, которые поддерживались Кремлем на протяжении президентской кампании: Виктор Бабарико и члены его команды; далее – организация национального диалога между белорусскими властями и оппозицией; плюс политическая реформа через принятие новой Конституции, которая должна трансформировать Беларусь с суперпрезидентской в парламентскую или парламентско-президентскую республику и проведение новых президентских и парламентских выборов. Досрочных. Без участия Александра Лукашенко, но в обмен на определенные гарантии со стороны Кремля.

Очевидно, взяв у Москвы деньги, Александр Лукашенко полностью переиграл сценарий и собирается реализовывать свой план стабилизации общественно-политической обстановки, на своих условиях, не делая никаких стратегических уступок Москве. Очевидно, что такой расклад Кремль не устраивает. Поэтому после выделения последнего, третьего транша кредита из полутора миллиардов, на этом финансовая помощь со стороны Москвы закончилась. И вряд ли предвидятся новые кредитные транши со стороны Росс , поскольку Минск не выполнил сочинские договоренности, соответственно, нет оснований выделять новые кредиты.

Это не значит, что Кремль полностью блокирует возможности заимствований. Так, например, Москва в византийской манере посоветовала белорусским властям размещать государственные облигации на Московской финансовой межбанковской бирже, но при этом есть негласный запрет для российских инвесторов в лице Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ и других на покупку гособлигаций. Связано это с тем, что существуют достаточно серьезные риски введения финансовых санкций, в том числе против государственного долга Беларуси, соответственно, гособлигации превращаются в токсичный актив, в том числе для российских инвесторов. Здесь Минск столкнулся с этим барьером, который попытался преодолеть в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Но, как мы видим, без прорывов и видимых результатов. Это связано с тем, что Москва стремится оказывать давление на Александра Лукашенко и по сути синхронизирует свое давление с прессингом западных стран под формальным предлогом достаточно высоких рисков вторичных санкций уже против России – за поддержку официального Минска.

Сюда же необходимо добавить, что Кремль собирается выполнять санкционные режимы, которые Запад сейчас прорабатывает против Беларуси, включая секторальные санкции нефтехимической промышленности, транзитно-логистического сектора и так далее. Кремль и здесь сокращает поддержку, ограничивая и поставки нефти на «Нафтан», Газпром строит планы по сокращению транзита российского газа через территорию Беларуси. С этой точки зрения можно сказать, что Россия, если не подыгрывает, если не координирует свое экономическое давление с санкциями Запада, то, как минимум, пытается синхронизировать это давление.

- Но Кремль преследует явно свои цели.

- Безусловно, и Кремль не скрывает свои цели. Москва активно готовит почву для смены режима в Беларуси и стремится навязать официальному Минску свой сценарий политических преобразований. Но так как Александр Лукашенко по-прежнему сопротивляется и стремится сохранить свою власть, делая минимальные уступки, то Москва включает инструменты принуждения, которые предусматривают наращивание экономического давления, а впоследствии – и политического.

- На чем основываются ваши выводы, что Кремль все-таки собирается настаивать на смене режима, на транзите власти?

- Чтобы вернуться к докризисному статус-кво в Беларуси, необходимо огромные вливания в виде так называемых интеграционных субсидий, которые исчисляются в 7-10 миллиардов долларов ежегодно. Мы видим, что минимум с 2015 года идет планомерное и целенаправленное снижение интеграционных субсидий, что создает все больше и больше социально-экономических проблем, которые ведут к хроническому кризису социально-экономической модели, основанной к нефтяной и геополитической ренте со стороны России. Как мы увидели по реакции Кремля на политический кризис сразу после президентских выборов, Россия не собирается удерживать Александра Лукашенко любыми способами и любыми средствами. Поэтому вместо 7-10 миллиардов долларов, необходимых Минску для стабилизации экономической ситуации, для выплаты долгов, для финансирования дефицита бюджета и покрытия отрицательного торгового сальдо, белорусские власти получили всего лишь полтора миллиарда долларов на два года – на 2020-2021 годы.

Практически сразу же после политического кризиса из уст и Владимира Путина, и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, и министра иностранных дел Сергея Лаврова звучали если не требования, то кремлевское видение разрешения политического кризиса. В качестве такого решения Москва предложила организовать широкий инклюзивный политический диалог между белорусскими властями и представителями гражданского общества и политической оппозиции, а также провести конституционную реформу, которая предполагает трансформацию Беларуси из суперпрезидентской в парламентско-президентскую республику. Об этом стало известно по утечкам под названием «досье Чернова» из одного из управлений президентской администрации России – управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. И нет оснований полагать, что Кремль отказался от своего сценария: сразу же после встречи Путина с Джозефом Байденом Москва вновь начала взывать к необходимости взымать политический диалог и провести конституционную реформу, что можно расценивать как своеобразный карт-бланш Кремлю со стороны Вашингтона на смену режима Лукашенко по московскому сценарию.

- Лукашенко «нормализует» Беларусь в силу своего понимания стабильности. Чем его план не устраивает Кремль?

- План Лукашенко не способен решить ключевые проблемы, с которыми сталкивается белорусское руководство: добиться легитимности как внутри, так и за пределами Беларуси и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. Его план работал бы, если бы Москва действительно готова была сохранять интеграционные субсидии на уровне 7-10 миллиардов долларов ежегодно. Но, очевидно, Москва этого делать не собирается.

Более того, сохранение сегодняшнего статус-кво грозит последующим распространением западных санкций и на Россию - в случае, если Кремль будет поддерживать белорусскую власть и эта поддержка будет расценена как попытка сохранить Александра Лукашенко у власти.

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