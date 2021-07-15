Вирусолог объяснила, от чего зависят особенности проявления COVID-19 у заразившихся 2 15.07.2021, 10:56

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Медик также назвала лучшую защиту от коронавируса.

Украинский вирусолог Юлия Петрова, которая долгое время работает в США, заявила, что течение коронавируса у больных напрямую зависит от количества антител к конкретному штамму в человеческом организме. У людей, которые перенесли инфекцию легко или бессимптомно, их или очень мало или нет вообще.

По словам вирусолога, сопротивляемость организма в отношении конкретного штамма коронавируса зависит и от введенной вакцины, пишет glavcom.ua. Однако наблюдается перекрестная реактивность антител к различным штаммам.

"Конечно, качество антител будет выше по отношению к тому штамму, от которого они были выработаны. Однако существует так называемая перекрестная реактивность антител к различным штаммам. И это очень хорошая новость для все нас. А это значит, что организм, встретившись с новым штаммом коронавируса уже будет более защищен от болезни", – отметила Петрова.

Вирусолог подчеркнула, что вакцинированные имеют более сильную перекрестную реактивность антител чем те, кто переболел инфекцией.

Она же считает, что любая сертифицированная вакцина может являться защитой от штамма Дельта, распространение которого в мире набирает обороты.

"По крайней мере, она снизить тяжесть заболевания", - отметила медик.

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