В ООН призвали белорусские власти соблюдать взятые на себя международные обязательства 2 15.07.2021, 11:03

Мировое сообщество осудило действия режима по отношению к гражданскому обществу.

Страновая команда ООН призвала власти Беларуси обеспечить гарантии защиты законных прав организаций и граждан, в отношении которых проводится расследование. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства ООН в Беларуси, пишет сайт naviny.by.

Она также призвала белорусские власти «дать возможность организациям гражданского общества и активистам осуществлять свою деятельность без преследований и угроз в соответствии с обязательствами Беларуси в рамках международных норм в области прав человека».

«Страновая команда Организации Объединенных Наций в Беларуси с глубокой обеспокоенностью следит за сообщениями о задержаниях представителей гражданского общества и обысках, проведенных 14 июля 2021 года в офисах целого ряда организаций гражданского общества, благотворительных проектов и в частных квартирах активистов», — говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявила на 47-й сессии Совета по правам человека, отмечается в документе, что ситуация в Беларуси «продолжает ухудшаться из-за серьезного сужения пространства для деятельности гражданского общества, включая ограничения прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, обыски и аресты представителей гражданского общества и независимых СМИ и судебное преследование правозащитников и журналистов».

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