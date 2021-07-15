Кремль отказался допускать в Россию иностранные вакцины 17 15.07.2021, 13:59

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Тем временем в стране большие проблемы с заболеваемостью COVID-19.

Вопрос о допуске в Россию иностранных вакцин от коронавируса не обсуждается, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас своих вакцин хватает», - заявил он, добавив, что у россиян есть возможность выбора из четырех препаратов, поставки которых ведутся «достаточно регулярно».

Это «Спутник V», «Спутник-лайт», «Эпиваккорона», не вырабатывающая видимых для стандартных тестов антител, и «Ковивак», поставки которого настолько малы, что появление препарата в Москве на прошлой неделе спровоцировало многочасовые очереди.

Перебоев с поставками вакцин в России не будет, заверил Песков.

«Постоянно растут обороты. Невозможно производство увеличить скачкообразно, но последовательно эти объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь», - цитирует его «Интерфакс».

На прошлой неделе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что «несколько иностранных производителей» подали заявки на регистрацию своих вакцин в России.

«Они проходят экспертизу», - сказал министр, не уточнив, о каких именно препаратах идет речь.

Официально известно об испытаниях на россиянах китайской вакцины CanSino, основанной на той же векторной аденовирусной технологии, что и «Спутник V». Как ожидается, третий этап этих исследований завершится в сентябре.

Что касается признанных на Западе вакцин, то у «Р-Фарм» есть проект по выпуску вакцины AstraZeneca в России. Однако россиянам этот препарат не предназначен - его будут производить для продажи за рубеж.

Отсутствие в России иностранных вакцин связано «осознанной работой», которую ведут власти, заявил 5 июля глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы ведем такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнеры. Мы должны провести соответствующие исследования. Невозможно исследовать все вакцины одновременно. Более того, есть такие факторы, как этапность производства, загрузка мощностей», - уточнил он.

По данным GoGov, на 15 июля в России хотя бы один укол вакцины получили 30,5 млн человек, или 20,9% населения. Полностью привиты 19,8 млн, или 13,6%.

В последнее время Россия стабильно занимает место в первой пятерке по количеству заразившихся и умерших от COVID-19.

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