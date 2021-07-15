МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
- 15.07.2021, 16:45
Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России.
МИД Эстонии в четверг вызвал посла России в Таллинне Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата, сообщает "Интерфакс".
Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России - такова принятая в дипломатии международная практика и так диктует принцип взаимности, сообщил МИД Эстонии 15 июля.
"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию", - заявили в эстонском МИД.
Ранее консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата.