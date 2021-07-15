Власти Кубы удовлетворили часть требований протестующих 15.07.2021, 22:29

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фото: epa

Путешественники смогут беспошлинно ввозить в страну продукты питания и лекарства.

Власти Кубы после масштабных протестов и беспорядков временно разрешили для въезжающих беспошлинный ввоз продуктов питания и медикаментов. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает BBC News.

Отмечается, что новый порядок начнет действовать с понедельника и продлится до конца года.

Премьер Кубы Марреро Крус отметил, что беспошлинный ввоз был требованием многих путешественников, правительство "оценит ситуацию" после 31 декабря.

Как сообщалось, в воскресенье на Кубе прошли многотысячные акции протеста из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие требовали, чтобы приезжающим на Кубу было разрешено ввозить продукты и лекарства без уплаты таможенных пошлин. Эти протесты стали самыми массовыми на Кубе почти за 30 лет.

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