Физик-ядерщик Андрей Ожаровский: На БелАЭС могла произойти серьезная авария 6 16.07.2021, 7:33

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Станция работает крайне ненадежно.

Недавно БелАЭС в Островце экстренно отключили в шестой раз. Первый энергоблок был отключен от сети автоматической защитой генератора.

Сайт Charter97.org попросили российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского прокомментировать ситуацию на БелАЭС:

– Во-первых, отключение внеплановое. Это означает, что атомная станция работает ненадежно. Атомщики всегда ругают возобновляемую энергетику, например, ветровую – ветер дует не стабильно, но мы видим, что атомная станция в промышленной эксплуатации отключается по своим каким-то внутренним алгоритмам, никого не предупредив. Это не были какие-то тесты. Об этом мы всегда говорили, что атомная энергетика – вещь ненадежная.

Во-вторых, по официальным сообщениям, отключение не связано с ядерной частью. Сбоит генератор, что является ахиллесовой пятой российских атомных станций, проекта АЭС 2006. Точно такие же проблемы были, когда включался первый энергоблок этого типа в Воронеже. Там было короткое замыкание, сгорел целиком генератор и его пришлось менять. Сколько продлится ремонт, как долго будет простаивать станция, сколько электроэнергии не будет выдано в сеть – вот за этим мы будем внимательно наблюдать.

Пока я не увидел сообщений от Минэнерго, а уже прошло полтора дня, о том, когда они планируют включить атомную станцию. В лучшем случае для них это был технический сбой и ничего плохого не произошло, а в худшем – это может быть повторение серьезной аварии, которая приведет к необходимости замены оборудования на генераторной части атомной станции. Такой ремонт может продолжаться неделями.

Еще важный момент, на который я обратил внимание: сообщения об аварии на линии электропередач в Гомельской области. По официальным сообщениям, в этом виноват климат, что-то там про температуру написали, но уж очень странно, что именно в момент выпадения 20% генерирующей мощности произошло отключение электросетей. Есть вероятность, что причина обесточивания – неплановое отключение БелАЭС.

Для сети, работающей на переменном токе, такое резкое падение значительной мощности является стрессом, поэтому, вполне возможно, что кабели не выдержали отключения атомной станции. Но я повторю, что официально Минэнерго отрицает это и говорит про какие-то экстремальные температуры: мол, на кабельные линии электропередачи резкое падение мощности действовать не должно.

– До сих пор не сообщалось, подключили ли БелАЭС снова. Станция простаивает уже несколько дней. С чем может быть связанно это?

– Длительный простой связан с необходимостью ремонта оборудования. Что именно сгорело или испортилось – не сообщают.

– Если проблемы на БелАЭС достаточно серьезны, какими могут быть последствия ее эксплуатации - в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе?

– Я склонен верить, что вот это внеплановое отключение не связано с радиационной опасностью, то есть реактор заглушится в штатном режиме. Мне очень хочется в это верить, потому что не хотелось бы, чтобы Беларусь снова испытала ужасы Чернобыля.

Простой – это прямой убыток, а Беларусь должна выплачивать огромный кредит за работающую атомную станцию. То, что станция сейчас не работает – это нагрузка на и так находящийся не в лучшем состоянии государственный бюджет Беларуси. Скорее всего, этот сбой несет финансовую угрозу, а не экологическую. Однако мы всегда говорили, что атомная энергетика убыточна, в том числе из-за ненадежности ее работы.

– Белорусская антиядерная кампания выступила с требованием приостановить выдачу лицензии на эксплуатацию БелАЭС. Можете рассказать, почему БелАЭС не готова к эксплуатации?

– Требование не эксплуатировать атомную станцию связано с двумя соображениями. Во-первых, с экологической точки зрения – это фабрика по производству радиоактивных отходов. Они также производят и тепло, и электроэнергию, но это другое. Так вот, сейчас производить радиоактивные отходы крайне безответственно по отношению к будущему поколению, которому придется жить на земле, напичканной могильниками-хранилищами таких отходов.

Во-вторых, не исключена вероятность аварий, катастроф, сравнимых с Чернобыльской. Это слишком большие риски, особенно для Беларуси, которая уже пострадала от атомной энергетики. Есть такое поверие, что снаряды дважды в одну воронку не падает. Нет, вполне падают. Если строить атомные станции, то одна из них обязательно взорвется или выбросит радиацию. Это, к сожалению, проверено на опыте.

Белорусская антиядерная компания выступает за то, что даже, когда станция построена, было бы лучше не выдавать лицензию, а вернуть все это «Росатому» и заняться долгими и тяжелыми переговорами о том, как не выплачивать этот кредит.

К сожалению, белорусские власти в очередной раз выступили в качестве агентов «Росатома», закрыли глаза на протесты общественности и выдали лицензию. Нужно понимать, что с момента выдачи лицензии счетчик начал тикать, и Беларусь уже обязана при любых обстоятельствах выплачивать этот долг.

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