В России пропал еще один пассажирский самолет

В России пропал еще один пассажирский самолет1
- 16.07.2021, 14:01
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После того, как Ан-28 пропал под Томском, был зафиксирован сигнал аварийного маяка.
Самолет Ан-28 с 17 людьми на борту пропал в Бакчарском районе Томской области РФ, сообщают экстренные службы региона, пишет «Апостроф».
В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета Ан-28, летевшего из города Кедровый в Томск.
После того, как Ан-28 пропал под Томском, был зафиксирован сигнал аварийного маяка.
Напомним, 6 июля пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился накануне. На борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка. Все они погибли, когда самолет врезался в скалу при заходе на посадку.
Следственный комитет РФ в качестве возможных причин крушения самолета Ан-26 на Камчатке рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.