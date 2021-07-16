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В России пропал еще один пассажирский самолет

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  • 16.07.2021, 14:01
  • 3,518
В России пропал еще один пассажирский самолет
фото: ТАСС

После того, как Ан-28 пропал под Томском, был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

Самолет Ан-28 с 17 людьми на борту пропал в Бакчарском районе Томской области РФ, сообщают экстренные службы региона, пишет «Апостроф».

В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу с радаров самолета Ан-28, летевшего из города Кедровый в Томск.

После того, как Ан-28 пропал под Томском, был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

Напомним, 6 июля пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился накануне. На борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава поселка. Все они погибли, когда самолет врезался в скалу при заходе на посадку.

Следственный комитет РФ в качестве возможных причин крушения самолета Ан-26 на Камчатке рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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