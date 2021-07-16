С 17 июля белорусов пустят на поезде в Европу, но только проездом 16.07.2021, 17:30

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Это связано с постановлением совмина от 14 июля.

В соответствии с постановлением совмина от 14 июля 2021 г. №401 сняты ограничения по пересечению государственной границы для граждан Беларуси, следующих в Калининград и наоборот. В пути будет пересечен кусочек Литвы, поэтому нужна шенгенская виза, пишет «Онлайнер».

В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Беларуси курсируют поезда №30/29 Калининград — Москва, №80/79 Калиниград — Санкт-Петербург и №360/359 Калиниград — Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, сообщает пресс-служба БЖД.

Напоминаем, что с 10 июля 2021 года граждане Республики Беларусь могут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

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