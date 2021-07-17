Сергей Дылевский: Любой силовик боится рабочего с гаечным ключом в руке 14 17.07.2021, 8:02

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У властей будет паника, когда в один момент люди просто не выйдут на работу.

Стало известно, что один из «флагманов» белорусской экономики, завод МТЗ, не справился с поставленными задачами. Сообщается, что суточная норма одного из цехов — 129 единиц, фактический результат — 69.

Сайт Charter97.org поговорил о ситуации на предприятиях страны с одним из лидеров забастовочного движения Беларуси Сергеем Дылевским.

–По вашему мнению, почему МТЗ не справляется со своей задачей? Можно ли говорить о том, что рабочие перешли в режим итальянской забастовки?

– Можно говорить о том, что руководство завода перешло в итальянскую забастовку. Эта информация по двум цехам, норма на смены была 129 машин, но один цех сделал план в 77, а второй в 69, то есть не справились два цеха. Если смотреть по документации, то там не справились четыре цеха, а не два.

Основная причина заключается в том, что нет ни сырья, ни подходящего оборудования, чтобы справиться с планом. Более того, руководство совершило огромную ошибку осенью 2020 года, когда начали массово увольнять квалифицированные кадры. Сейчас просто огромный недостаток работников.

– На прошлой неделе остановился и главный цех «Гродно-Азота» «Карбамид-3». Как вы считаете, почему все чаще и чаще происходят остановки производства и аварийные случаи?

– Раньше это было не так сильно заметно, что останавливаются цеха. Были единичные случаи, только потому что работники сами на своем горбу тащили оборудование, то есть пытались своими силами исправлять его как-то, ремонтировать в ущерб своему здоровью и жизни.

Сейчас квалифицированные кадры, которые могли справляться с неисправностями оборудования, уволены, а те, кто есть не в состоянии обслуживать достойным образом. А также на предприятиях есть нехватка комплектующих и так далее.

– Рабочие крупных предприятий Беларуси сообщают о невыносимой жаре в цехах и наплевательском отношении начальства к здоровью сотрудников. Как бы вы оценили условия труда сегодня на белорусских предприятиях?

– На сегодняшний день мне сложно оценивать обстановку даже на МТЗ, потому что я там давно уже не работаю. Однако в общем и целом ситуация в этом году ничем не отличается от ситуации в 2020, 2019, 2018 годах и так далее. Это было всегда, просто сегодня это придается огромной огласке.

Экстремальная температура в цехах была постоянно: зимой невыносимо холодно, а летом невыносимо жарко. Плюс к этому – «уставшее» состояние самих цехов, поэтому если дождь, то мы плаваем, солнышко – мы жаримся, а когда мороз, то мы мерзнем. Так было всегда.

– Недавно вы высказали мнение, что если белорусские рабочие уйдут в отпуск на 2-3 недели, то режим падет. Расскажите более подробно: как люди могут это устроить? Как подготовиться к таким каникулам?

– Да все очень просто на самом деле. Немножко запастись продуктами, чтобы семья каждого рабочего могла продержаться в течение месяца, организовать свой досуг, решить для себя, где он будет, останется дома, либо поедет на дачу. В один момент, когда люди будут готовы, просто не выйти на работу.

Будет достигнута главная цель – оборудование, на котором люди работают, будет стоять, заменить этих людей уже некем. Руководству ничего не останется: либо выполнять требования рабочих, либо самим вместе с ОМОНом и другими силовикам становится за станки.

– Давайте представим ситуацию, что Беларусь ушла в летний отпуск. Как будут развиваться события по дням? Насколько сильной будет паника властей?

– Паника властей будет ужасной. Вспомните события августа, когда несколько заводов-флагманов буквально неделю будоражили все СМИ, потому что разово останавливали производство. Такая паника была у властей уже тогда.

Если вся Беларусь массово остановит производство, то это, во-первых, большие финансовые потери, а, во-вторых, люди докажут хунте, что они могут ломать ее сценарий и делать «вопреки».

– Насколько сильно режим боится рабочего класса? Как рабочим осознать свою силу?

– Рабочим достаточно просто вспомнить моменты нашей и зарубежной истории. Всегда было, есть и будет, что рабочие – это самые физически сильные и выносливые люди.

Абсолютно любой силовик не боится женщин с цветочками, но боится рабочего с гаечным ключом в руке.

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