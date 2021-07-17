В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай коронавируса 17.07.2021, 8:04

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Фото: Getty Images

Положительный результат теста получил один из зарубежных участников игр.

В Японии зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19 в Олимпийской деревне в Токио.

Об этом в субботу, 17 июля, со ссылкой на организационный комитет Олимпийских игр сообщает NHK.

Отмечается, что положительный результат теста на коронавирус получил один из участников Олимпийских игр, который "приехал в Японию из-за рубежа".

Случай зафиксировали в районе Тюо-ку, где будут останавливаться спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Токио, говорится в материале. Подробностей относительно инфицированного пока нет.

13 июля, за десять дней до старта Олимпийских игр-2020, в столице Японии Токио открыла свои двери Олимпийская деревня. Она расположен на берегу Токийского залива и имеет площадь в 44 гектара. Олимпийская деревня включает 21 здание. Для проживания атлетам выделено более 3,6 тысячи комнат.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии COVID-19 они были отложены на год.

Соревнования проведут без зрителей. Кроме того, власти Японии ввели чрезвычайное положение в Токио с 12 июля по 22 августа.

Открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 года (14:00 по минскому времени).

Соревнования пройдут по 33 видам спорта на 42 аренах. Количество спортсменов - около 11 тысяч.

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