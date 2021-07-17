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«Во время дождя желтый дым над Гродно превращается в азотную кислоту»

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  • 17.07.2021, 8:42
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«Во время дождя желтый дым над Гродно превращается в азотную кислоту»

Власти провоцируют техногенную катастрофу в районе «Гродно Азота».

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился следующей информацией о ситуации с частыми выбросами ОАО «Гродно Азот» желтого дыма:

«По поводу желтого дыма, это диоксид азота. Опасность отравления диоксидом азота состоит в том, что на первых этапах оно практически незаметно и проходит бессимптомно. Симптомы проявляются только в случае попадания значительного объема газа в организм.

Первыми признаками отравления считаются головная боль, общая слабость, боли в области груди, кашель и спазмы. При усугублении интоксикации растет температура тела, усиливается тошнота, появляется кашель с мокротой, а также нарушается работа легких и других органов дыхания.

Такие выбросы на Гродно Азот происходят регулярно. Это свидетельствует о ненормальной работе оборудования. Но начальникам давно плевать на это..

Добавлю, что когда такие выбросы происходят во время дождя, этот газ превращается в азотную кислоту. Чем опасны кислоты я думаю вы понимаете…»

«На самом деле такое происходит не только из-за нарушения технологических процессов и неисправного оборудования. Такое также происходит и по причине нашего молчания. Мы привыкаем работать на вредном производстве с нарушениями техники безопасности, объясняя себе это нехваткой бюджета на ремонт или еще чем-либо. Но на деле в этом виноваты не только руководители.

Рабочие, не молчите. Рассказывайте о нарушениях на ваших предприятиях. Сообщайте о них куда угодно. Даже если это неработающие профсоюзы. Отказывайтесь работать на станках, которые требуют ремонта. В первую очередь это ваша безопасность и безопасность окружающих», — пишет по этому поводу телеграм-канал БОР.

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