Последний доллар: в Беларуси готовят конфискацию валюты 25 17.07.2021, 8:56

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Запасы долларов и евро у режима могут закончится за три месяца.

Нацбанк Беларуси получил право при угрозе национальной безопасности запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на нее и конфисковать доллары и евро со счетов юридических лиц, конвертируя их в белорусские рубли. Для чего нужны столь жесткие меры, как они отразятся на простых людях и грозит ли Минску финансовый кризис, разбирались журналисты РИА «Новости».

Нужна валюта

Регулятор теперь также может ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов республики. Указ Лукашенко вступил в силу 9 июля.

Конечно, все это — лишь при определенных условиях. Одно из них — если золотовалютные резервы сократятся ниже допустимого уровня. А это вполне вероятно: ЗВР тают на глазах. В 2020-м — минус 20,5% (1,9 миллиарда долларов). Сейчас у Нацбанка 7,4 миллиарда. По плану к концу года должно остаться не меньше шести миллиардов. Однако график срывается: только с января по март потеряли 529 миллионов. В июне — еще 353,8.

Другое условие — резкие колебание курса белорусского рубля. Никаких уточнений не последовало. Значит, это могут быть любые показатели, которые Нацбанк сочтет резкими.

Вынужденные меры

Европейские санкции, введенные в конце июня из-за серьезных нарушений прав человека и жестокого подавление гражданского общества, отрезали Беларусь от западных рынков капитала и ключевых источников валютных доходов. А альтернатив у Минска не так много.

Правительству и госбанкам запретили привлекать финансирование в ЕС на срок больше 90 дней. Под санкции попали также кредитные организации с долей государства больше 50%, дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

То есть рефинансировать внешний долг европейским кредиторам не получится, придется гасить его или замещать займами в других странах. На собственные ресурсы рассчитывать не приходится.

Истощение резервов

В России международные резервы полностью покрывают внешний долг, но Беларуси до этого далеко. Ограничение валютных операций — по сути, попытка снизить риски.

«Активы истощают как плановые выплаты по государственному долгу, так и снижение цен на золото (доля драгметалла в ЗВР страны — около 40%). На бюджет большая нагрузка: по состоянию на 1 января обслуживание внешнего долга (за предшествующие 12 месяцев) — 6,58 миллиарда долларов. Всего Белоруссия заняла 41,16 миллиарда, что существенно превышает международные резервы», — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

На то, что падение валютных доходов сулит сложности с обслуживанием внешних займов, указывают и аналитики S&P. На 90% долг номинирован в долларах и евро и, соответственно, чувствителен к колебаниям курса. Теперь Нацбанку понадобится тратить на это 20-30% финансовых запасов в год.

«ЗВР Беларуси — всего 25% годового экспорта. Бюджет сильно зависит от продажи за рубеж товаров и услуг. Если объявят торговое эмбарго, запасы кончатся за три месяца», — отмечает Виталий Кирпичев, аналитик TradingView.

Обесценение и инфляция

Приток иностранной валюты в Беларусь сократится, и белорусский рубль неизбежно обесценится. По прогнозу S&P — за три года на 20%, к 2024-му — до 3,1 за доллар.

Это заметно снизит уровень жизни. В первую очередь подорожают импортные товары. Следом подтянется и местная продукция, несмотря на вероятные попытки сдерживания роста цен.

«Наверняка вырастет безработица. Это усилит отток трудоспособного населения в соседние государства», — добавляет Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

Опасаясь девальвации, белорусы скупают доллары и евро. Поэтому аналитики не исключают того, что в этом году инфляция в республике побьет все рекорды. «Власть готовится к тому, что население поспешит перевести сбережения в валюту», — объясняет Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig.

Но есть и другой аспект: поскольку хранить доллары и евро в белорусских банках теперь будет небезопасно, люди начнут массово их обналичивать. Это даст мощный импульс для оживления черного рынка валюты.

Основной удар примет на себя бизнес — если регулятор обяжет юрлица продавать валютную выручку.

«Очевидно, часть уйдет в тень, чтобы избежать конфискации. Конечно, это поспособствует обесцениванию белорусского рубля, ведь только высокий курс заставит население и бизнес продавать валютные накопления, увеличивая предложение», — уточняет Кирпичев из TradingView.

Одним из главных пострадавших рискует стать IT-сегмент, хорошо развитый в Беларуси и получающий доходы в валюте. Так, в январе экспорт IT-услуг впервые принес республике больше долларов и евро, чем нефтепродукты.

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