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В Минске автомобиль милиции попал в ДТП и перевернулся

  • 17.07.2021, 9:51
  • 5,934
В Минске автомобиль милиции попал в ДТП и перевернулся

ЧП произошло на улице Рафиева.

ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло в Минске на улице Рафиева. Об этом сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент случился 17 июля примерно в 5:20. Служебный автомобиль милиции столкнулся с Opel, после этого оперативное авто опрокинулось.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет, — говорится в официальном сообщении. — Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска по факту инцидента проводят дополнительную проверку».

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