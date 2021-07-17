«Белоруснефть» вышла из концерна «Белнефтехим», который попал под санкции 15 17.07.2021, 10:15

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Режим боится ограничительных мер против секторов экономики.

Производственное объединение «Белоруснефть» выходит из подчинения концерну «Белнефтехим». Об этом говорится в указе «таракана» № 275 от 16 июля, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Напомним, что 3 июля США ввели санкции в отношении 9 белорусских предприятий, среди которых числятся компании белорусской нефтянки.

Документ вступает в силу с момента опубликования. Это значит, что производственное объединение «Белоруснефть» больше не входит в состав концерна «Белнефтехим». Кроме того, в указе прописано, что теперь назначать и снимать с должности председателя можно только по согласованию с президентом.

3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий — в их список попал и «Белнефтехим». Из-за этого любые операции с предприятиями или их дочерними компаниями, в которых доля концерна больше 50%, запрещены для американских юридических и физических лиц.

Эксперты прогнозировали, что наиболее чувствительный удар может быть связан с отказом крупных нефтяных компаний России поставлять нефть на «Нафтан». По данным Reuters, уже в мае российские нефтяники прекратили снабжать новополоцкий НПЗ сырьем, опасаясь попасть под вторичные санкции американской администрации.

Персонально «Белоруснефть» в санкционном списке не числится.

Ранее участники рынка обращали внимание, что на сайте «Белнефтехима» была информация о том, что концерн является управляющей структурой «Белоруснефти».

«И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на белорусские власти», — отмечал аналитик.

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