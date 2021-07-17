Инфляция в российской промышленности достигла максимума с начала века 4 17.07.2021, 10:16

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По темпам промышленной инфляции РФ обогнала почти все крупные экономики мира.

Спираль инфляции продолжает раскручиваться в российской экономике, несмотря на ужесточение политики ЦБ и попытки правительства заморозить цены, сообщает finanz.ru.

Темпы инфляции в промышленности держатся выше 30% и бьют рекорды с начала XXI века, следует из данных Росстата.

По итогам июня индекс цен производителей вырос на 31,1% год к году - на столько увеличилась стоимость продукции при отгрузке с фабрик и заводов. Месяцем ранее промышленная инфляция достигала 35,3%.

Сопоставимые темпы Росстат фиксировал лишь в 2004 году (+28,8%), а уровни выше - только после дефолта 1998 года: 70,7% в 1999 году и 31,9% - в 2000-м.

В июне производители продуктов подняли цены на 16,4% год к году, химические заводы - на 40,1%, металлурги - на 34,6%, а НПЗ - на 86%.

По темпам промышленной инфляции России обогнала почти все крупные экономики мира, пропустив вперед лишь Казахстан (48%), Турцию (43%) и Бразилию (36%).

Отчасти - это следствие сырьевой зависимости. «Рост мировых цен на сырьевые товары транслируется в цены производителей в сырьевых экономиках», - поясняет Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Цены у российских добывающих компаний выросли на 60% год к году в июне. Но в обрабатывающем секторе ситуация лишь немногим лучше: рост отгрузочных цен достигает 25,6% и почти втрое опережает потребительскую инфляцию, которую Росстат оценивает в 6,5%.

Сами россияне тем временем полагают, что цены растут почти втрое быстрее: уровень наблюдаемой инфляции достиг 14,9% в июне и стал рекордным за 6 лет.

При этом каждый шестой (17%) заявил, что цены за последний год взлетели на 30%, или выше, показал опрос ЦБ.

«Инфляционное давление нарастает через несколько каналов - как внешних, так и внутренних, что может ухудшить динамику инфляции как минимум до конца этого года», - предупреждает Орлова: цены на импорт подскочили на 15%, продовольствие в мире стоит на 40% дороже, чем год назад, а контейнерные перевозки - на 20%.

Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление, считает Орлова: «Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале».

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