СМИ: Здоровье Лукашенко вызывает все больше опасений среди его окружения 17 17.07.2021, 11:39

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Информацию о плохом самочувствии распространяет старший сын диктатора.

Из Витебска, где традиционно распевается «Славянский базар», пришли тревожные для белорусского режима вести. В правительственной ложе Лукашенко внезапно стало плохо, он, возможно, даже потерял сознание. И его срочно отправили самолетом обратно в Минск, пишет российское издание news.ru.

Разговоры о серьезном ухудшении «спортивной формы» Лукашенко и снижении его работоспособности появляются отнюдь не на пустом месте. СМИ пишут о том, что белорусский правитель страдает тяжелой формой сахарного диабета. И все врачебные усилия, включая прохождение курса лечения в Эмиратах, пока не дали желаемого результата.

При этом сам Лукашенко всегда скрывал свой недуг. Бодрился. И только с коллегой Петром Порошенко, также диабетиком, делился некоторыми методиками лечения. Злые языки тогда прозвали их отношения «диабетическим союзом». Еще один удар по здоровью Лукашенко нанес COVID-19. Хорошо известно, как по поводу вспыхнувшей пандемии храбрился Александр Григорьевич, который советовал спасаться от непонятной ему хвори спортом, водкой и баней. В стране не был объявлен даже ограниченный локдаун. В результате заболел сам Лукашенко, причем, судя по некоторым признакам, тяжело.

Интенсивное лечение, проведенное не без участия российских медиков, помогло. Однако последствия заболевания оказались куда серьезнее, чем можно было предполагать изначально. По некоторой информации, даже старший сын Лукашенко Виктор признавался в частных разговорах, что отец чувствует себя не блестяще и его обычная работоспособность значительно снизилась.

Понятно, что возраст, хронические и текущие болезни не могли не сказаться на форме правителя. К тому же на нее повлияла буквально испепеляющая жара.

Напомним, что ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Также появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи после открытия фестиваля в Витебске: «Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал «Водители 97».

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