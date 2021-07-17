Слон явился на крыльцо и полакомился кошачьим кормом: забавное видео 17.07.2021, 11:54

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Курьезный случай произошел на юге Таиланда.

Домовладельцы, живущие на юге Таиланда, испытали шок, когда увидели, какой гость к ним явился, пишет 120.su.

Согласитесь, не каждый день можно выйти на крыльцо и полюбоваться на внушительную заднюю часть слона. Животное не только втиснулось туда, где ему было совсем не место, но и полакомилось кошачьим кормом, оставленным для домашних любимцев.

Особенно хозяев дома поразил тот факт, что они некоторое время назад видели этого самого слона в новостях — ранее он уже вторгался на кухню другой местной жительницы, а теперь, видимо, решил расширить маршрут своих прогулок.

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