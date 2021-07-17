Минздрав усложнил белорусам доступ к ПЦР-тестам для выезда за границу 6 17.07.2021, 12:17

4,254

Изменения затронут и работу турагентств.

Министерство здравоохранения Беларуси ввело запрет на использование посредников при записи на платные ПЦР-тесты на COVID-19, которые делают в гослабораториях для выезда за границу. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава.

Запрет введен приказом министерства от 16 июля. Согласно документу, теперь организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на инфекцию COVID-19 на платной основе, должны заключать договоры именно с гражданином, выезжающим за пределы страны.

«Если же речь идет о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить от туроператора список лиц, выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны — Ф.И.О., дата вылета, дата, к которой необходимо получение результатов тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица, другая информация. Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности», — говорится в сообщении ведомства.

Оплатить ПЦР-тест смогут непосредственно физические лица, которым этот тест делают.

По данным Минздрава, сейчас ПЦР-тесты для выезда из Беларуси проводят 56 лабораторий системы здравоохранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».