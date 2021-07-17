Без записи, без направления, только с паспортом: как белорусам привиться от COVID-19 в Варшаве

Без записи, без направления, только с паспортом: как белорусам привиться от COVID-19 в Варшаве4
- 17.07.2021, 13:51
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Информация для заинтересованных.
У белорусов появилась возможность в упрощенном режиме привиться в Варшаве от COVID-19 высокоэффективными вакцинами, признанными в ЕС и дающими возможность путешествовать по миру, сообщает Charter97.org.
Варшавский пункт вакцинации работает в Hali sportowej (Targówek, ul. Ossowskiego 25).
Можно прийти на прививку без записи, без направления, только с паспортом Беларуси. Анкеты на русском языке, не проверяют ни визу, ни страховку.