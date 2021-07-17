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Без записи, без направления, только с паспортом: как белорусам привиться от COVID-19 в Варшаве

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  • 17.07.2021, 13:51
  • 7,404
Без записи, без направления, только с паспортом: как белорусам привиться от COVID-19 в Варшаве

Информация для заинтересованных.

У белорусов появилась возможность в упрощенном режиме привиться в Варшаве от COVID-19 высокоэффективными вакцинами, признанными в ЕС и дающими возможность путешествовать по миру, сообщает Charter97.org.

Варшавский пункт вакцинации работает в Hali sportowej (Targówek, ul. Ossowskiego 25).

Можно прийти на прививку без записи, без направления, только с паспортом Беларуси. Анкеты на русском языке, не проверяют ни визу, ни страховку.

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