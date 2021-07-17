В Иране продолжаются масштабные протесты из-за нехватки воды
- 17.07.2021, 19:15
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Самая крупная акция протеста прошла в Сусангерди, городе с населением 120 тысяч человек.
Иран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет, из-за недостатка воды граждане вышли на улицы с антиправительственными лозунгами, пишет «Украинская правда».
В последние дни по всей иранской провинции Хузестан продолжаются акции протеста. Местное сельское хозяйство и животноводство оказалось на грани выживания, в дополнение к этому, власти начали отключать электроэнергию.
Некоторые митингующие озвучивают антиправительственные лозунги, и лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
В социальных сетях появились видео, на которых протестующие разжигают костер, чтобы перекрыть дороги, в то время как иранские силовики пытаются их разогнать.
Кроме засухи, на экономику Ирана сильно повлияли санкции США и пандемия коронавируса. Инфляция в стране ежегодно превышает 50%, а уровень безработицы растет.