В Иране продолжаются масштабные протесты из-за нехватки воды 17.07.2021, 19:15

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Самая крупная акция протеста прошла в Сусангерди, городе с населением 120 тысяч человек.

Иран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет, из-за недостатка воды граждане вышли на улицы с антиправительственными лозунгами, пишет «Украинская правда».

В последние дни по всей иранской провинции Хузестан продолжаются акции протеста. Местное сельское хозяйство и животноводство оказалось на грани выживания, в дополнение к этому, власти начали отключать электроэнергию.

Некоторые митингующие озвучивают антиправительственные лозунги, и лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В социальных сетях появились видео, на которых протестующие разжигают костер, чтобы перекрыть дороги, в то время как иранские силовики пытаются их разогнать.

Кроме засухи, на экономику Ирана сильно повлияли санкции США и пандемия коронавируса. Инфляция в стране ежегодно превышает 50%, а уровень безработицы растет.

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