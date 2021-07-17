Литва: С начала года через Беларусь проникли 2 тысячи нелегальных мигрантов 3 17.07.2021, 19:59

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Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов.

Литовские пограничники за прошедшие сутки при попытке незаконно попасть в Литву с территории Беларуси задержали 121 человека. Такие сведения опубликованы в субботу, 17 июля, на сайте Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, пишет kp.by.

- Вся приводимая ниже статистика может изменяться в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами и может быть изменена в любое время. Такие ежедневные объявления публикуются ежедневно с 00.00 часов - данные записываются до следующей полуночи, - уточнили в пресс-службе литовской Погранслужбы.

Также сообщается, что с начала 2021-го года были задержаны 2023 нелегала, проникших в Литву из Беларуси. В основном это граждане Ирана или представившиеся таковыми иностранцы. Кроме того, были задержаны пограничниками 179 жителя Конго, 121 камерунец, 78 гвинейцев, 74 иранца, 67 граждан России и жители других стран.

- Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов, - заметили в Погранслужбе.

После задержания мигрантов-нелегалов тестируют на коронавирус и изолируют до получения результатов теста.

- Обстоятельства проникновения мигрантов на территорию Литвы выясняются, ведется следствие. Большая часть задержанных стремятся попасть в страны Западной Европы через Литву, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в связи с резким ростом потока нелегальных мигрантов на территорию Литвы, власти страны усилили безопасность и охрану госграницы с Беларусью, привлекают силы и службы других стран ЕС.

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