Глава МИД Эстонии заявила, что новый посол в Беларусь не поедет

Глава МИД Эстонии заявила, что новый посол в Беларусь не поедет11
- 17.07.2021, 20:37
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Эстония не признает Лукашенко легитимным, и отправку дипломата считает некорректной.
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, Эстония не отправит нового посла в Беларусь. Лийметс считает, что это было бы неуместно, так как Эстония не находит Лукашенко законным президентом, сообщает портал ERR.
В начале июля президент Керсти Кальюлайд назначила на должность нового посла Беларуси Яака Ленсмента, который должен вручить верительные грамоты Лукашенко.
Однако Лийметс сообщила, что Эстония не отправит посла к Лукашенко.
"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", - заявила министр.