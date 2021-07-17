Глава МИД Эстонии заявила, что новый посол в Беларусь не поедет 11 17.07.2021, 20:37

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Эстония не признает Лукашенко легитимным, и отправку дипломата считает некорректной.

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, Эстония не отправит нового посла в Беларусь. Лийметс считает, что это было бы неуместно, так как Эстония не находит Лукашенко законным президентом, сообщает портал ERR.

В начале июля президент Керсти Кальюлайд назначила на должность нового посла Беларуси Яака Ленсмента, который должен вручить верительные грамоты Лукашенко.

Однако Лийметс сообщила, что Эстония не отправит посла к Лукашенко.

"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", - заявила министр.

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