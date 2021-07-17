В центре Тбилиси требуют отставки премьер-министра 17.07.2021, 20:44

Протестующие вышли на защиту оппозиционных СМИ страны.

Грузинские журналисты, оппозиционеры и гражданские активисты проводят в центре Тбилиси очередную акцию с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и привлечения к ответственности всех радикалов, которые 5 июля атаковали сотрудников различных СМИ. На сегодняшний за нападения на журналистов обвинения предъявлены всего 24 лицам, передает «Голос Америки».

Протестующие возмущены тем, что депутаты от правящей «Грузинской Мечты» объявили, что прерывают отношения с оппозиционно настроенными грузинскими телеканалами, которые требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Оппозиционные СМИ 17 июля не были приглашены на мероприятие с участием Гарибашвили. В администрации премьера разъяснили причину: журналистам определенных оппозиционных телеканалов «не интересны ответы на вопросы, они постоянно ведут себя деструктивно и следуют только своей политической повестке дня».

«Премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает, что…. (три грузинских телеканала) перешли все красные линии, они представляют конкретную политическую партию, финансируются и непосредственно управляются (экс-президентом) Михаилом Саакашвили и его радикальными силами и вовлечены в политическую кампанию, направленную против премьер-министра. Соответственно, ввиду данных причин телекомпании указанной политической партии не были приглашены на данное мероприятие», - заявили журналистам в администрации премьера.

Политическая культура и солидарность

Британский аналитик и правозащитник Александр Скривенер отметил, что неприязнь к критически настроенным СМИ, в целом, характерна для всего грузинского политического спектра. Он напомнил, что, как и правительство «Грузинской мечты», также представители правительства Саакашвили «не жаловали» телеэфиры критически настроенных телеканалов, отказываясь участвовать в дебатах и давать им интервью.

«К сожалению, до сих пор в грузинском обществе не сумели преодолеть неприятие тех, кто мыслит иначе. Примеры недостатка политической культуры налицо как среди политиков, так и СМИ. То, что оппозиционер может думать иначе, но в то же время быть патриотом и хорошим человеком, неприемлемо как для нынешней, так и предыдущей власти и общественности, в целом. В результате налицо крайняя поляризация общества», – считает Скривенер.

Эксперт отмечает, что политическая активность журналистов противоречит нормам международной журналистской этики, хотя в данном конкретном случае, когда речь об атаке и насилии против журналистов, согласно Скривенеру, «вполне допустимо» чтобы сотрудники СМИ коллективно высказали друг другу солидарность и зафиксировали своё мнение в связи с осуществленными против них и их коллег фактами насилия.

«Конечно, было бы лучше, чтобы не только ассоциированные с оппозицией журналисты, а все работники СМИ, несмотря на их политические симпатии, присоединились к протесту, в таком случае было бы возможным избежать партийной политизации требований», – считает аналитик.

Переломный момент и перспективы

Профессор Георгий Мчедлишвили из университета Европы считает, что, когда журналисты берут на себя политические функции, они открыто становятся политической стороной.

«После гибели оператора Лексо Лашкарава многие журналисты посчитали, что настал переломный момент. Подобные события можно назвать политическим оппортунизмом, и желанием выжать политические дивиденды из трагедии. Хотя, конечно, неспособность правительства и правоохранительных органов обуздать воинственно настроенных "защитников традиций" – факт весьма прискорбный, и, как правило, должен повлечь за собой последствия и отставки, вплоть до министра внутренних дел», – полагает Мчедлишвили.

Эксперт считает, что перспективы «Грузинской Мечты» «не очень радужные», ввиду ряда факторов, в том числе из-за кризиса, вызванного провалом реформ, проблем экономики, уходом из партии популярного среди избирателей экс-премьера Георгия Гахарии, создавшего свою политическую партию, которая, согласно мнению политолога, отберет у правящей партии часть голосов.

«Многое будет зависеть от того, как Грузия справится с нынешним кризисом и с надвигающейся четвертой волной COVID-19», – резюмировал Мчедлишвили.

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