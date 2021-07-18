Как будут наказаны лукашисты: опыт правосудия над «Беркутом» в Украине 18.07.2021, 8:35

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Видеозаписи и фотоматериалы помогут идентифицировать карателей.

В этом году Украина отмечает 8 лет с момента начала «Революции достоинства». После революции Украина начала судебные процессы против тех, кто совершал преступления против протестующих. Журналисты Charter97.org поговорили с юристом «Центра громадянських свобод» Мариной Лиличенко о том, как Беларусь может использовать опыт Украины после того, как белорусы добьются свободы и демократии.

– «Беркут», как и белорусский ОМОН, во время революции стал известен своей жестокостью. После «Революции достоинства» Украина начала судебные процессы против тех, кто превышал свои служебные полномочия. Почему важно начинать судебные процессы сразу?

– Для того чтобы начать судебные процессы, сначала надо проводить досудебные расследования и устанавливать субъективные и объективные стороны преступления тех людей, которые совершали уголовные преступления во время «Революции достоинства». Поэтому, на мой взгляд, надо начинать сразу быстро проводить все процедуры как в отношении лиц, причастных к организации таких преступлений, так и исполнителей, тех сотрудников «Беркута», которые непосредственно исполняли преступные приказы.

Почему быстро? Сохранена большая доказательная база, лучше память у людей, которые стали свидетелями этих уголовных преступлений, больше вероятность того, что сохранился какой-нибудь официальный документ, приказ или распоряжение. Может, какой-то внутренний документ «Беркута», а в вашем случае ОМОНа, который можно будет приобщить к материалам уголовного расследования. Поэтому лучше по горячим следам начинать рассмотрения уголовных дел.

– Можете рассказать, как именно проходили и проходят суды над бывшими сотрудниками Беркут»? Какие доказательства используются против них сейчас?

– Сложно говорить про позитивную динамику. За 7 лет сроков не так много, максимум 8. И в этом году в начале лета мы получили обвинительный приговор в отношении тех лиц, которые совершили уголовные преступления во время разгона в первый день Майдана 20 ноября 2013 года. Обвинительный приговор вынесен трем сотрудникам «Беркута», которые избивали студентов. Однако обвинительный приговор имеет такой момент, что срок привлечения к ответственности закончился, поэтому их, по сути, обводили от ответственности. Срок досудебного расследования закончился и суд ознакомил их с приговором, но они не несут надлежащего наказания.

Что касается динамики рассмотрений в судах, то сложно ответить. Несколько дел ведется уже несколько лет, до приговоров мы еще не дошли. Какие ложатся в основания доказательства? В первую очередь это показания потерпевших. Есть у нас непосредственно сотрудники «Беркута», которых опознали. Это видеоматериалы, фотоматериалы. Очень много видеоматериалов во время «Революции достоинства» было на телеканалах, стримы и прямые трансляции с Майдана, но многие из сотрудников, на тот момент еще милиции, были в балаклавах и тяжело опознать их лицо. Тем не менее нам удается это сделать. И главные доказательства – это показания свидетелей, показания потерпевших, протоколы опознания в виде видео и фотоматериалов.

– Насколько важно собирать доказательства против такого рода преступлений? Нужно ли уже начать документировать все факты применения силы со стороны силовиков Беларуси?

– Абсолютно. Обязательно фиксировать и опрашивать людей, которые стали свидетелями того бесчинства, которое происходило у вас и происходит сейчас. Нужно обязательно собирать максимальное количество доказательств того, что у вас происходит.

– Какие механизмы или реформы помогли Украине начать судебные процессы самостоятельно?

– Фактически реформы в Украине не произошли до конца, в том числе и реформы правоохранительной системы. Даже успешно начатая реформа, которая стартовала в 2014 году — реформа полиции. Она закончилась тем, что очень много людей, которые причастны к преступлениям во время «Революции достоинства» до сих пор работают. Поэтому говорить про то, что реформы как-то повлияли не приходится — они не повлияли.

Больше повлияло гражданское давление и давление со стороны СМИ. Чем больше резонирует эта тема, тем больше люди ходят на суды Майдана, а также их чаще освещают в средствах массовой информации. К сожалению, государство на данный момент не помогает вершить правосудие и не отстраняет от исполнения служебных обязанностей тех же начальников бывшего «Беркута». В других отделах, под другими названиями, но они работают, а также судьи, которые рассматривали дела во время «Революции достоинства» и выносили неправосудные решения. Это парадокс украинской судебной системы, когда судья, который когда-то выносил приговор против активистов Майдана, сейчас рассматривает дела относительно «Беркута» или относительно своих коллег-судей. Поэтому только общественный резонанс и гражданский контроль поможет в таких делах.

– Известно, что после революции Достоинства Украине начали помогать в разных направлениях западные некоммерческие организации. Насколько это сильная помощь и поддержка Украины? Помогли ли ей эти общественные организации в судебном процессе над сотрудниками «Беркута»?

— Я не вижу связи между финансированием и негосударственными организациями, деньги давали на реформы государству — на судебную, реформу полиции, прокуратуры. Помогли ли они в процессе над «Беркутом»? Нет, к сожалению, не помогли. Потому что все эти реформы — это фикции, а не действенный механизм.

Украина начала торги, которые не имеют здравого смысла. В конце 2019 года у нас был обмен пленными с оккупированными территориями. Тогда Россия запросила от Украины трех бойцов «Беркута», которые стреляли в людей 20 февраля на Майдане, на замену наших заложников в их стране, Крыму и на Донбассе. Украина, независимо от того, проведены реформы или нет, одним росчерком пера передала виноватых лиц без вынесения приговора. Мы требовали сначала вынести приговора, а потом уже менять их, чтобы они ехали в РФ уже в статусе осужденных. К сожалению, нас тогда не услышали, поэтому абсолютно не вижу связи между финансированием реформ и влиянием на судебные процессы Майдана.

– Какой совет вы могли бы дать белорусским правозащитникам, а также другим гражданам Беларуси, которые хотят справедливости в стране?

– Феномен Украины в том, что никто не испугался. Даже убийства на Майдане не заставили людей перестать протестовать, бороться с государством, и до сих пор мы не сдаемся. Правозащитники постоянно требуют от органов государственной власти, от Рады что-то делать, но придерживаясь рамок правозащиты.

Мой совет: не сдаваться и не бояться. Я не была в Беларуси, но мне очень жаль, что там сейчас такое происходит. У нас такая же ситуация была и она была страшной. Я стала частью тех людей, которых запугивали во время Майдана за то, что я занималась своей профессиональной деятельностью. Мне поступали звонки, также были разговоры в правоохранительных органах, что меня могут привлечь к ответственности. Но я все равно не перестала бороться и, надеюсь, что наша борьба будет длиться недолго и будет эффективна.

Я желаю вам только смелости. Объединяйтесь, не сдавайтесь и просите помощи у зарубежных стран, поддержки в Европейском Союзе, в США. То, как нам помогло европейское сообщество очень важно. Главное – не сдавайтесь.

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