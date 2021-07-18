Куда пропал Лукашенко? 32 18.07.2021, 8:47

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Диктатора не показывают больше суток на фоне информации о серьезных проблемах со здоровьем.

Независимые телеграм-каналы отмечают, что Лукашенко перестал появляться в публичном поле сразу после сообщений о том, что ему стало плохо на на «Славянском базаре» в Витебске вечером 16 июля. До сих пор неизвестно, где сейчас находится диктатор и что с ним происходит.

«Ну что там слышно? Показывался ли где-нибудь пересидент с пятницы? Или до сих пор пытаются убедить, что все хорошо? Кстати, вчера по планам в 21.00 было открытие моста в Гродно. Поездка отменилась…», — пишет телеграм-канал «Водители 97».

Напомним, что ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Также появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи после открытия фестиваля в Витебске: «Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал «Водители 97».

В субботу вечером была отменена поездка Лукашенко в Гродно. Информация про отмену поездки появилась на фоне новостей про стремительно ухудшающееся здоровье белорусского диктатора.

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