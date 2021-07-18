Главное — не останавливаться 1 Артем Черников

18.07.2021, 9:02

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Фото: «Белсат»

В тишине заводских цехов умрет диктатура.

В этом году стал популярен тезис, что «белорусы наконец-то вышли на улицы». Для людей с короткой памятью хочется сказать: выходили все это время. Боролись, не принимали, сопротивлялись. Да, в 2020 году сопротивление достигло своего апогея. Сотни тысяч людей на площадях, тотальное отрицание диктатора всеми слоями населения и громкое «Уходи!» из заводских цехов.

Именно бастующие рабочие становятся последним гвоздем в крышку диктатуры. Так было и в Польше. Любой шаг коммунистического режима рабочие встречали забастовкой. Как все начиналось? С обычных человеческих отношений. Нужно было рассказать друг другу о том, как важно быть солидарным с каждым коллегой. Тогда не было ни мессенджеров, ни телефонов. Однако листовки и рабочие газеты пробудили заводчан.

Польские рабочие ответили протестами: самые крупные прошли в портовом Гданьске. Бастующие хотели не только повышения зарплат, но и гражданских свобод, а также требовали освобождения политзаключенных.

Причин для забастовок у нас белорусов более, чем достаточно. Сегодня узурпатор пытается превратить страну в концлагерь и только решительные действия могут его остановить.

Если еще кто-то не знает о забастовке — расскажи ему. Кто-то сомневается — пришло время поддержать и рассказать ему, что нужно бороться. Когда настанет подходящий момент — останавливаем заводы, предприятия, фабрики. И тут уже без компромиссов, наши требования известны: освобождение политзаключенных и новые выборы. Никаких поблажек зажравшимся холуям.

Сегодня Лукашенко находится в просто катастрофическом положении. Мы добились уже многого: санкции, пустившие под откос экономику режима, полная изоляция хунты на международном уровне. Дело осталось за малым — остаться дома. Деньги со счетов сняты, продукты запасены. Прошлый год показал нам, что главное в забастовках — не останавливаться. Если предприятия по всей стране остановятся на 2-3 недели, колхозный режим падет.

Остановленные доменные печи БМЗ, горящий факел над «Гродно Азотом», тишина на МТЗ, МАЗе и МЗКТ. Именно в тишине заводских цехов умрет диктатура. А когда замолчат станки — мы молчать не будем.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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