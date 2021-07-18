Шойгу вызвали в СБУ 1 18.07.2021, 9:07

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Министр обороны РФ должен прибыть в Мариуполь для вручения письменного подозрения.

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действий, сообщает украинское издание «Главком». Оно опубликовало копию повестки, которую подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

В документе говорится, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля «для вручения письменного подозрения по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)».

Такую же повестку, пишет «Главком», СБУ подготовило для российского бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград» и инвестгруппы Marshall Capital Partners.

В июле 2014 года в отношении Малофеева в Украине было заведено уголовное дело. Его заподозрили в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины». Тогда же фигурантом дела стал Шойгу, украинские следователи обвинили его в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». Эти группы действовали на территории Донецкой и Луганской областей Украины и совершали «системные разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, предприятия, организации». В августе того же года украинское МВД вызвало Шойгу и Малофеева на допрос.

Два года спустя российского министра, его двух заместителей и еще десять генералов из числа высшего командного состава ВС России объявили в розыск в Украине. Как заявили в Генпрокуратуре страны, им было «сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка».

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