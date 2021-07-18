США одолели российские системы РЭБ 4 18.07.2021, 10:27

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Испытания прошли на полигоне Уайт-Сэндс.

В ходе испытаний американская Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — система управления войсками, обеспечивающая взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), успешно сбила две цели, имитирующие вражеские крылатые ракеты, сообщает Breaking Defense (перевод — lenta.ru).

Согласно изданию, соответствующие испытания, состоявшиеся на полигоне Уайт-Сэндс, предполагали использование условным противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для обнаружения и отслеживания вражеской цели использовались данные, полученные истребителем пятого поколения F-35 Lightning II и радиолокационной станцией AN/TPS-80 Ground / Air Task-Oriented Radar (G/ATOR), которые были переданы зенитному ракетному комплексу MIM-104 Patriot.

«Если Пентагон вступит в войну с Китаем или Россией, ему необходимо будет преодолеть беспорядок и путаницу, которые может вызвать радиоэлектронная атака, поскольку оба противника уделяют большое внимание средствам РЭБ», — пишет издание.

В октябре 2020 года издание The Drive написало, что малозаметные истребители, например, американский F-35 Lightning II, и крылатые стелс-ракеты можно обнаружить, отследить и, возможно, уничтожить, используя сетевые системы и слияние данных вроде IBCS.

В ноябре 2019 года Defense News сообщило, что Польша станет первым зарубежным покупателем американской системы IBCS.

В августе того же года издание написало, что F-35 Lightning II в режиме прямой трансляции передал данные единой системе управления ПВО и ПРО IBCS армии США.

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