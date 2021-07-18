Израильские ученые создали лекарство от COVID-19 на основе стволовых клеток 18.07.2021, 17:49

Безопасность препарата не вызывает нареканий.

Израильские ученые из клиники Рамбам в Хайфе создали и успешно провели первую стадию испытаний нового лекарства от COVID-19, основанного на стволовых клетках организма. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал главный исследователь проекта Томер Бронштейн.

По его словам, биохимики в течение суток вводили пациентам по три дозы нового вещества, что позволило полностью нормализовать уровень насыщения кислородом крови и улучшить их самочувствие. «У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме», — сказал Бронштейн.

Он отметил, что свойства этих клеток также способны прекращать цитокиновый шторм, при котором иммунитет начинает атаковать свои же органы и ткани, пытаясь побороть инфекцию. Для получения нужного ученым вещества стволовые клетки берутся у здоровых людей, отправляются в специальный биореактор на десять суток, после чего помещаются в инъекцию.

«Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Во-вторых, мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства», — добавил ученый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».