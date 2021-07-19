Ученые создали метод определения тяжести COVID-19 по слюне 19.07.2021, 7:35

Это один из самых удобных методов диагностики.

Английские ученые разработали методику, которая позволяет на первых этапах заражения коронавирусом определить, будет болезнь проистекать в легкой или тяжелой форме. Результаты исследования представлены на портале MedRxiv.

«В условиях больницы сбор образцов слюны более удобен как для персонала, так и для пациентов. В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19», — отмечают исследователи.

Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также их клинические данные. Диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-тестов.

Для анализа использовался метод масс-спектрометрия, который позволяет определить концентрацию различных компонентов в какой-либо субстанции.

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