Максимальный балл на ЦТ набрали 377 абитуриентов 1 19.07.2021, 8:37

1,648

С точки зрения результатов самым успешным стал иностранный язык.

В Беларуси, без учета резервных дней, 377 абитуриентов набрали 100 баллов при прохождении централизованного тестирования. Из них 24 человека получили по два максимальных результата. Об этом сообщил руководитель Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

По его словам были также те, кто набирал 298 баллов, чтобы получить три абсолютных результата.

В этом году по медицинским показаниям не смогли прийти или завершить тестирование 16 человек. По словам Миксюка, это меньше, чем в предыдущий пандемийный год.

Самым популярным предметом стал русский язык. Также в лидерах математика и английский. Популярностью пользовались также биология и физика.

С точки зрения результатов самым успешным стал иностранный язык с 88 максимальными результатами. Из пяти иностранных языков лидирует английский – его на 100 баллов сдали 64 человека. По биологии было получено 76 абсолютных результатов.

Глава института отметил меньшее количество нарушений по сравнению с прошлым годом. В этом году зафиксировано 10 случаев, самым популярным из которых традиционно остается это пронос мобильного телефона в аудиторию. Таких ситуаций было семь, два человека попытались воспользоваться шпаргалкой, один — работать после окончания отведенного на выполнение теста времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».