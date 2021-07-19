В Ольшанах давят огурцы техникой из-за низкой закупочной цены 21 19.07.2021, 9:06

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Видеофакт.

В белорусской огуречной столице агрогородке Ольшаны Столинского района местные давят огурцы техникой из-за низкой закупочной цены. Видео инцидента опубликовал портал «Першы Рэгіён».

Закупочная цена на огурцы в Ольшанах упала до 10 копеек за кг. Такая стоимость не покроет даже затраты на выращивание овоща, что не устраивает местных жителей.

В сети выложили два ролика, как часть урожая мелкие фермеры выбросили под колеса техники. В одном случае по огурцам проехал микроавтобус, во втором — фура.

Еще пару недель назад закупочные цены на огурцы в Ольшанах были по 40 копеек. На рынке в Бресте цена колеблется в пределах от 1 до 1,5 рубля в розницу.

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