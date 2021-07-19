Ученые обнаружили метровый бивень мамонта при раскопках стоянки «Афонтова гора» 1 19.07.2021, 10:50

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Такие находки довольно редки.

Археологи нашли бивень мамонта длиной более 1 метра при раскопках стоянки эпохи палеолита в окрестностях Красноярска, сообщил РИА Новости директор АНО "Археологическое исследование Сибири" Тимофей Ключников.

"На стоянке эпохи палеолита "Афонтова гора" найден бивень мамонта размером более метра", - сказал он, отметив, что такие находки довольно редки.

Археологические исследования на Афонтовой горе начались в 1884 году.

Более чем за столетний период изысканий была выявлена масса артефактов, в частности каменные и костяные орудия, кости животных и человека. Были получены данные, свидетельствующие о том, что человек приручил собаку 15-17 тысяч лет назад. На сегодняшний день здесь выделено восемь культурных слоев.

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