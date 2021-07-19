В Украине чиновники начинают сдавать первые экзамены по украинскому языку 4 19.07.2021, 13:11

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Экзмаен стал обязательным для претендентов на должности в органах государственной власти.

Сегодня в Украине чиновники начнут сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком,

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка, сообщает unian.net.

Регистрация на экзамен началась 16 июля.

Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура язык" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задания открытого типа), "Речь" (2 задания открытого типа).

В 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

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