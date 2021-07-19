Ученые выяснили, от чего зависит уровень антител у переболевших COVID-19 19.07.2021, 16:01

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На антитела к коронавирусу протестировали все население города в Италии.

Итальянские и британские ученые протестировали на антитела к коронавирусу все население небольшого города в Италии. Для контроля результатов исследователи использовали три различных теста. Оказалось, что в течение девяти месяцев антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бесимптомно, но абсолютные значения очень сильно зависели от типа теста. Статья опубликована в журнале Nature Communications (перевод — ria.ru).

Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона трижды в течение 2020 года — в феврале-марте, мае и ноябре — проверили на заражение вирусом SARS-CoV-2 и антитела к нему 86 процентов жителей итальянского городка Во, население которого составляет около трех тысяч человек.

Авторы обнаружили, что у 98,8 процентов людей, инфицированных в феврале-марте, до ноября сохранялся высокий уровень антител, независимо от того, перенесли они болезнь в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.

Антитела ученые отслеживали с помощью трех различных тестов, которые выявляют разные типы антител, реагирующих на разные части вируса. Результаты показали, что, хотя все типы антител показали некоторое снижение в период с мая по ноябрь, скорость распада была разной в зависимости от типа анализа.

"Мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова ведущего автора статьи доктора Иларии Доригатти (Ilaria Dorigatti) Центра глобального анализа инфекционных заболеваний и Института болезней и экстренной аналитики имени Абдулы Латифа Джамиля. — Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время".

У некоторых людей исследователи обнаружили отдельные случаи повышения со временем уровня антител, что, по мнению авторов, указывает на повторное заражение вирусом, способствующее усилению иммунного ответа.

"Тестирование в мае показало, что 3,5 процента населения Во были подвержены воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали об этом воздействии, учитывая большую долю бессимптомных инфекции, — объясняет еще один автор исследования профессор Энрико Лавеццо (Enrico Lavezzo) из Университета Падуи. — Но в целом при последующем наблюдении, которое проводилось примерно через девять месяцев после вспышки, мы обнаружили, что антител стало меньше".

Авторы приводят в своей статье и другие интересные данные. По их оценкам, только каждый четвертый заболевший передавал инфекцию окружающим даже в пределах одного домохозяйства, а большинство случаев передачи — 79 процентов — приходились на 20 процентов носителей, которых можно назвать активными распространителями.

Отсюда ученые делают вывод о том, что ключевыми для борьбы с эпидемией, даже при высоком уровне вакцинирования населения, остаются поведенческие факторы — личная ответственность, ограничение контактов, физическое дистанцирование и ношение масок.

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