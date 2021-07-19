Ученые обнаружили штамм активных против COVID-19 лактобактерий 1 19.07.2021, 17:18

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Специалисты изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий.

Штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции, выявили специалисты Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени Блохиной, пишет сайт ria.ru.

По данным на сайте, нижегородские специалисты совместно с сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и коронавируса.

"Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Добавляется, что результаты исследований оформлены в совместную научную статью, которая опубликована в зарубежном научном журнале Biomed Research International.

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