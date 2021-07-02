Конец парада 2 2.07.2021, 7:37

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Почему Таракан отменил традиционное шоу?

В День независимости 3 июля в Минске впервые за более чем двадцать лет не будет военного парада. Naviny.by обсудили с экспертами версии отмены традиционного шоу.

Проводить парады 3 июля — в день освобождения Минска — начали после того, как на эту дату в результате «референдума» 1996 года перенесли День независимости, который ранее отмечался 27 июля — в день принятие декларации о суверенитете Республики Беларусь.

Но несколько раз парады приурочивали ко Дню Победы — когда отмечались большие даты, например, в 2015 и 2020 годах.

Согласно устоявшейся традиции в этом году парад должен был состояться 3 июля, но подготовка к нему не велась, репетиций не было. Нет парада ни в программе праздничных мероприятий, посвященных 3 июля, ни в расписании трансляций белорусского телевидения.

Почему отменили парад?

Версия конспирологическая

Военный эксперт Александр Алесин говорит, что версий может быть несколько, а одна из них — конспирологическая, связанная с беспокойством за безопасность Лукашенко.

«Не исключено, что у руководства страны осталось опасение, что среди военных еще не выявлена группа противников Лукашенко. Ведь спецслужбы представили версию о заговоре и планах устранить Лукашенко именно на параде», — сказал Алесин.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США.

24 апреля на субботнике Лукашенко говорил, что заговорщики разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на параде 9 мая. Хотя о планах провести парад в День Победы не сообщалось.

Версия эпидемиологическая

А вот в прошлом году военный парад действительно прошел 9 мая — в честь 75-летие победы СССР в Великой отечественной войне.

И хотя это был самый пик первой волны короновируса, но массовое мероприятие все же состоялось. Лукашенко заявлял, что Беларусь не имеет права не провести парад 9 мая.

Как отмечал тогда военный эксперт Егор Лебедок, «для проведения парада в Минск переброшены на временное пребывание подразделения из других населенных пунктов Беларуси».

При этом в Минске на тот момент было больше всего заболевших коронавирусом, а Устав внутренней службы Вооруженных сил Республики Беларусь запрещает размещение сил и средств в населенных пунктах, неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении, запрещается.

Возможно, в этом году разум все же возобладал над идеологией, и поэтому от парада было решено отказаться.

Версия историческая

Егор Лебедок шутит, что парад 3 июля отменили, потому что перенесли его на 17 сентября.

В этом году в Беларуси появился новый государственный праздник (не выходной) — День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.

Версия экономическая

Парад стоит немалых денег. Несколько лет назад Naviny.by попытались подсчитать расходы на проведение парада. По скромным подсчетам, шоу с лязганием гусеницами обходится бюджету более чем в 2 млн долларов.

Как отметил старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб, если речь идет о паре миллионов долларов, то такие деньги в казне точно бы нашлись:

«На парады деньги будут всегда, даже если их не будет хватать на зарплаты бюджетникам и пенсии. Отсутствие денег не может быть причиной для отмены парада. Также надо иметь в виду, что бюджет на парад выделялся заранее, средства для его проведения предусмотрены ежегодно».

Однако государство в последнее время несет незапланированные военные расходы.

Так, в прошлом году по указанию Лукашенко значительная часть вооруженных сил Беларуси была переброшена к западным границам. Кроме того, Беларусь и Россия договорились об увеличении числа своместных учений, и расходы на них изначально в бюджет не были заложены. Наконец, в сентябре ожидаются дорогостоящие учения «Запад-2021».

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