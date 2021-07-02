закрыть
2 июля 2021, пятница, 13:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Маразм крепчал: Лукашенко провел «антитеррористическую операцию» против… Германии

41
  • 2.07.2021, 11:50
  • 20,022
Маразм крепчал: Лукашенко провел «антитеррористическую операцию» против… Германии
фото: ТАСС

Обезумевший Таракан собрался предъявить претензии Ангеле Меркель.

Лукашенко заявил о том, что белорусские спецслужбы провели «масштабную антитеррористическую операцию», сообщает БелТА.

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», - заявил Лукашенко во время вручения очередных госнаград.

По его словам, из-за того торжественная церемония началась с опозданием, поскольку ему пришлось задержаться.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – заявил Лукашенко.

Ждем-с подробностей...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников