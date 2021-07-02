Маразм крепчал: Лукашенко провел «антитеррористическую операцию» против… Германии

Маразм крепчал: Лукашенко провел «антитеррористическую операцию» против… Германии41
- 2.07.2021, 11:50
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Обезумевший Таракан собрался предъявить претензии Ангеле Меркель.
Лукашенко заявил о том, что белорусские спецслужбы провели «масштабную антитеррористическую операцию», сообщает БелТА.
«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», - заявил Лукашенко во время вручения очередных госнаград.
По его словам, из-за того торжественная церемония началась с опозданием, поскольку ему пришлось задержаться.
«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – заявил Лукашенко.
Ждем-с подробностей...