Маразм крепчал: Лукашенко провел «антитеррористическую операцию» против… Германии 41 2.07.2021, 11:50

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фото: ТАСС

Обезумевший Таракан собрался предъявить претензии Ангеле Меркель.

Лукашенко заявил о том, что белорусские спецслужбы провели «масштабную антитеррористическую операцию», сообщает БелТА.

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», - заявил Лукашенко во время вручения очередных госнаград.

По его словам, из-за того торжественная церемония началась с опозданием, поскольку ему пришлось задержаться.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – заявил Лукашенко.

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