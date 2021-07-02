На заслуженную артистку Беларуси Анжелику Агурбаш завели уголовные дела 6 2.07.2021, 18:12

5,124

Анжелика Агурбаш

Фото: instagram.com/angelicaagurbash

Певица в августе выступила за перемены в стране.

На заслуженную артистку Беларуси, актрису и модель Анжелику Агурбаш завели уголовные дела. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2, объявив меня в розыск и потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1», — рассказала исполнительница.

Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свобода, а вторая — до трех.

Агурбаш заявила, что в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого». «Наша жизнь наше будущее и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. Пришло время заявить о начале формирования Организационного комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре-январе конституционного референдума!» — призвала певица. Она попросила жителей Беларуси объединиться и добавила, что дальнейший успех страны зависит от их четких и быстрых действий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».