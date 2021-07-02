Экономисты назвали самые богатые страны Европы 3 2.07.2021, 18:47

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Топ-5 богатых стран.

Датчане — самая богатая нация в Евросоюзе. Такие данные приводит Национальный банк Дании.

По подсчетам организации, суммарное состояние жителей королевства составляет 6,453 триллиона крон — это более триллиона долларов. В расчете на одного гражданина после уплаты всех налогов приходится примерно 1,3 миллиона крон — 211 тысяч долларов. Это самые большие активы в Европе.

В пятерку самых богатых стран также вошли Нидерланды, Швеция, Люксембург и Бельгия, где размер сбережений составляет от 143 до 180 тысяч долларов на человека.

Дания также занимает первое место в мире по отрицательным ставкам. Впервые национальный банк ввел отрицательную ключевую ставку в 2012 году. Кроме того, десять лет назад в королевстве была введена новая система пенсионных накоплений.

Самыми бедными в Евросоюзе оказались восточные его члены. На последнем месте по размеру сбережений оказались румыны — на одного гражданина приходится 8,9 тысячи долларов. Далее следуют словаки (10,4 тысячи долларов), болгары (13,9 тысячи долларов), поляки (14,5 тысячи долларов) и хорваты (17,1 тысячи долларов).

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