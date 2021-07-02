Байден решил отменить смертную казнь в США 1 2.07.2021, 22:03

Ранее генеральный прокурор США объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

Американский президент Джо Байден выступает за отмену смертной казни в США. Об этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга с журналистами, фрагмент которого опубликован в Twitter-аккаунте американского телеканала CBS News.

«Президент давал ясно понять <...> что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед», — сказала Псаки.

По ее словам, Байден заявил, что выступает против смертной казни, и его команда пообещала предпринять меры для ее отмены.

Ранее 2 июня генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции. Он объявил о начале проверки, которая изучит, могут ли приговоренные к казни испытывать «боль и страдания» от применения пентобарбитала при смертельных инъекциях.

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