Маразм лукашистов: работникам птицефабрики запретили «ссобойки» под угрозой увольнения 14 20.07.2021, 8:42

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Вместо этого рабочих кормят кислой и протухшей фабричной едой.

В это сложно поверить, но коллективу птицефабрики запретили приносить на работу свою еду (даже печеньку) под угрозой лишения премии и увольнения. То есть у работников есть кухня со всем необходимым, но свое там есть не разрешается — только купленное на предприятии. При этом еда из столовой нравится не всем, а из буфета ничего выносить нельзя. Работники объясняют необычный запрет прошедшим падежом птицы, а работодатель — рядовыми мерами безопасности на производстве.

Журналисты onliner.by спросили у эксперта, законно ли вообще запрещать приносить на работу свою еду.

Работница: «Порции маленькие, а еда постоянно то ли кислая, то ли протухшая»

Екатерина (имя изменено по просьбе читательницы) работает на ОАО «Смолевичи Бройлер», известной выпуском марки «Петруха». Девушка утверждает, что в конце 2020 года на предприятии был массовый падеж птицы, после чего руководство разработало «план мероприятий по биозащите». С этого момента работникам запретили приносить на территорию предприятия любые продукты питания.

— С собой можно приносить только чай, кофе и сахар, все остальное под запретом. Если находят что-то съестное (даже одно печенье), лишают премии, а за «ссобойку» могут и уволить, — рассказывает Екатерина. — Вместе с этим нас заставляют покупать довольно дорогие обеды за 5—6 рублей. При этом порции маленькие, а еда постоянно то ли кислая, то ли протухшая. У коллег начались проблемы с желудком. Сейчас сезон овощей и ягод, хотелось бы взять салатик или баночку йогурта, в конце концов. Ну не хочу я жареную колбасу или котлету, от которой потом изжога всю смену!

Также девушка обращает внимание, что ланч-боксы для обедов тоже стоят недешево — больше рубля за первое и второе, что намного дороже магазинных контейнеров.

— Ланч-боксы в магазинах стоят 17—18 копеек, но никак не 60 копеек. Получается, накручивают не в два раза, а больше! Даже на этом хотят подзаработать. В итоге в месяц я только за одноразовую посуду плачу 20 рублей, которые идут в мусор. А за само питание надо отдать 80—100 рублей. Работники в основном не хотят идти на открытый конфликт — боятся, что их уволят. У меня самой ребенок, да и в нашем районе работы особо нет, — говорит сотрудница птицефабрики.

Еда, приготовленная на фабрике. По словам работницы, на вид она лучше, чем на вкус.

По словам работницы, в каждом цеху есть комната для приема пищи с холодильником, микроволновкой, чайником и другими благами цивилизации. Но «ссобойки» и там есть нельзя. Только обеды, приготовленные на предприятии.

Екатерина говорит, что сотрудники также получают матпомощь на питание, но ее даже в буфете потратить сложно.

— Если раньше матпомощь мы тратили в сети магазинов «Квартал вкуса», где был обширный ассортимент, то сейчас этой суммой можно расплатиться лишь в столовой, буфете. Там есть печенье и булочки, но есть их можно только на месте. То есть зайти перед работой купить и взять с собой что-то к чаю не разрешают. К тому же буфет работает с 9 до 17 часов, что очень неудобно. Если работаешь в первую смену, с 8 утра, то он еще закрыт. А если во вторую, с 20 часов, то уже закрыт, — жалуется девушка.

Руководство: «Официальных жалоб на качество питания не поступало»

Судя по отчету за первый квартал этого года, на фабрике работает без малого 3,6 тысячи человек. Руководство ОАО «Смолевичи Бройлер» дало очень развернутый ответ на 20 листах насчет того, что происходит на предприятии. Приведем цитаты, в которых есть конкретика.

Падеж птицы на фабрике отрицают и обосновывают запрет на свою еду требованиями безопасности и законодательством. Так, технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции» запрещает принимать пищу непосредственно на рабочих местах. Есть еще много документов, регулирующих этот вопрос на птицефабрике, например Кодекс Алиментариус «Гигиена пищевых продуктов», Декрет №7 «О развитии предпринимательства», приказ ОАО «Смолевичи Бройлер» от 16.12.2020 №1723 «Об утверждении инструкции по соблюдению ветеринарно-санитарных правил». Последним приказом руководство и запретило приносить на предприятие пищевую продукцию для того, чтобы аллергены и вредные микроорганизмы не попали из «ссобоек» работников в продукцию предприятия.

«Соприкасаясь с продовольственным сырьем, пищевыми продуктами, технологическим оборудованием и производственным инвентарем, аллергены и возбудители инфекционных заболеваний могут способствовать перекрестной контаминации, поэтому каждый работник должен строго соблюдать правила личной гигиены, установленные в НПА и документально оформленные на предприятии, — говорится в ответе „Смолевичи Бройлер“. — С целью заботы о здоровье работников и повышения культуры производства предприятием обеспечена организация питания работников в столовой предприятия, где в управляемых условиях осуществляется приготовление пищи и контролируется качество и безопасность питания».

Почему кофе и чай принести можно, а печенье нет? Потому что печенье — это аллерген, считает руководство птицефабрики: «Большинство наименований печенья содержит в составе аллергенсодержащие компоненты (мука, яйца, молоко и др.)».

Обеды на предприятии не считают дорогими и уж тем более невкусными. Их себестоимость складывается из стоимости сырья, затрат на электроэнергию, рабочую силу и общехозяйственные затраты. Средняя стоимость обеда вместе с ланч-боксом составляет 5 рублей.

— Ежедневно в столовой предприятия питается в среднем 1500 человек. Официальных жалоб на качество питания за период 2020-го и 2021 года не поступало. Еженедельно, согласно утвержденным СанПиН, проводится проверка качества приготовленной пищи в столовой предприятия на органолептические показатели в Смолевичском РЦГиЭ, — сообщает гендиректор ОАО «Смолевичи Бройлер» Сергей Рамченко.

Также работники получают матпомощь на питание — 43,5 рубля в месяц. Потратить ее в магазине «Квартал вкуса» теперь нельзя из-за того, что магазин перешел на баланс другого предприятия, поясняет руководство.

— В соответствии с дополнением к коллективному договору с 1 января 2021 года увеличен размер материальной помощи на питание работникам предприятия с 1 до 1,5 базовой величины, или 43,5 рубля. Таким образом, при средней стоимости обеда в 5 рублей материальная помощь на питание компенсирует 41% стоимости обедов.

А если работник не соблюдает требования приказа, его по закону могут уволить, считает руководство птицефабрики.

«При нарушении требований приказа работник предприятия может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством Беларуси порядке. Исходя из вышеизложенного ОАО „Смолевичи Бройлер“ информирует, что для выпуска качественной и безопасной продукции на предприятии определены требования к личной гигиене персонала, в том числе централизованное принятие пищи, что не противоречит законодательству», — подытожили на птицефабрике.

Эксперт: «Не вижу оснований для лишения премии и увольнения»

Налоговый консультант, директор компании «НК-ФинГрупп» Оксана Коваль объясняет, законно ли лишить премии или уволить работника за принесенную на работу «ссобойку».

По санитарным нормам и правилам запрещается хранить пищевые продукты и принимать пищу в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации, кроме мест, специально предназначенных для этих целей. В соответствии с Законом «Об охране труда» наниматель обязан оборудовать помещение для приема пищи (столовые), в которых работники должны иметь возможность пообедать.

— Согласно СанПиН прием пищи в производственных помещениях запрещен. Исходя из пояснений сотрудников и документов, представленных администрацией птицефабрики, запрещено проносить продукты питания в бройлерные цеха. При этом организована комната приема пищи (не столовая), оборудованная холодильником, в которой сотрудники обедают готовыми ланч-боксами, приобретенными в столовой завода. В законодательстве я не встречала запрета на «ссобойки» и прием самостоятельно приготовленной пищи (либо ранее купленной не на территории завода) в отведенных для этого местах. Поэтому не вижу оснований для лишения премии и увольнения за это, — говорит эксперт.

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