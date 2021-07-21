США и Германия готовят специальные меры против «Северного потока-2» 21.07.2021, 7:42

Они будут задействованы, если РФ начнет использовать газопровод в ущерб интересам Украины.

Соединенные Штаты и Германия предпримут меры против России, если Москва начнет использовать газопровод «Северный поток-2» для нанесения ущерба Украине или другим странам Восточной Европы. Об этом сообщили два источника, знакомых с двусторонним соглашением между Вашингтоном и Берлином, подписание которого ожидается в среду, сообщает «Голос Америки».

Соглашение, текст которого дорабатывался высокопоставленными официальными лицами в течение последних месяцев, и о котором во вторник впервые сообщило агентство «Рейтер», разрешит давний спор по поводу трубопровода стоимостью 11 миллиардов долларов, который строится по дну Балтийского моря для транспортировки газа из российской Арктики в Германию. На данный момент строительство газопровода завершено на 98%.

Американские власти, по-прежнему выступающие против этого проекта, считают, что это соглашение снизит вероятность использования Россией источников энергии в качестве оружия против Украины и других стран Восточной Европы.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может прекратить поставку энергоресурсов в Украину или другие страны в качестве акта агрессии, а также опасаются, что Киев потеряет доходы, получаемые Украиной сейчас за транспортировку газа через наземный трубопровод.

Соглашение позволит временно предотвратить возобновление санкций Конгресса против немецкой компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора. Президент Джо Байден отменил эти санкции в мае, чтобы предоставить обеим сторонам время для обсуждения дальнейших действий.

Однако администрация Байдена оставляет за собой право применять санкции в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством, сказал один из источников.

Германия также согласилась внести вклад в размере 1 миллиарда долларов в новый фонд, который поможет Украине перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность, рассказал один из источников.

Подробности о финансировании фонда пока неизвестны, но деньги, скорее всего, поступят от частных компаний и будут обеспечены государственными гарантиями, сказал один из источников.

Агентству Bloomberg ранее сообщило, что Германия предоставит первоначальные инвестиции в размере 175 миллионов долларов.

Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли достичь соглашения по трубопроводу во время встречи на прошлой неделе, но сошлись во мнении о том, что Москве нельзя позволять использовать источники энергии в качестве оружия против своих соседей.

Меркель добавила, что в распоряжении у Германии есть ряд инструментов, в том числе возможность введения санкций через Евросоюз, чтобы при необходимости ответить на действия России.

Власти обеих стран в последние дни прорабатывали детали соглашения, а советник Госдепартамента Дерек Шолле во вторник прилетел в Украину, чтобы обсудить сделку с Киевом.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам во вторник, что Вашингтон по-прежнему считает трубопровод плохой сделкой для Германии и Европы, однако администрация Байдена пришла к выводу, что санкции навряд ли остановят проект, готовый к эксплуатации почти на 100%, и вместо этого решила сосредоточиться на проблеме потенциального использования Россией источников энергии в качестве оружия против Украины.

«Мы продолжаем выступать против трубопровода «Северный поток-2». Мы рассматриваем его как геополитический проект Кремля, призванный расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы в обход Украины», - заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента отказался обсуждать предполагаемое соглашение, но отметил, что Германия «выдвинула полезные предложения». Обе страны, по словам Прайса, имеют перед собой общую цель – необходимо гарантировать, что «Россия не сможет превратить энергетику в свое оружие».

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