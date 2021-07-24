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Белый дом запросил у Конгресса $3,3 миллиарда на поддержку вооруженных сил Афганистана

  • 24.07.2021, 8:13
Белый дом запросил у Конгресса $3,3 миллиарда на поддержку вооруженных сил Афганистана
Фото: ЕРА

Джо Байден провел телефонные переговоры с главой афганского государства.

Белый дом опубликовал выдержку из телефонных переговоров президента США Джо Байдена и президента Афганистана Ашрафа Гани, сообщает «Голос Америки».

По данным пресс-службы, Байден и Гани подтвердили свою приверженность двустороннему партнерству, и осудили наступление талибов, противоречащее ранее заключенным мирным договоренностям.

Байден сообщил Гани, что США продолжат поддерживать усилия силовых структур Афганистана по обеспечению безопасности в стране.

Американский лидер подчеркнул, что администрация США запросила Конгресс о выделении 3,3 миллиардов долларов для силовых структур Афганистана. Миллиард долларов должен пойти на финансирование афганских ВВС, в том числе поставки самолетов, еще миллиард долларов предназначен для закупки топлива, боеприпасов и запчастей для вооруженных сил; и 700 миллионов долларов - на выплату денежного довольствия афганским военнослужащим.

Лидеры США и Афганистана также выразили соболезнования пострадавшим от действий экстремистов.

Напомним, что Соединенные Штаты ранее объявили о предоставлении более 266 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи афганскому народу. Президент США также запросил более 300 миллионов долларов на финансирование связанных с Афганистаном проектов Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

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