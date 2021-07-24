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Медики назвали продукт, который увеличивает продолжительность жизни на пять лет

  • 24.07.2021, 8:39
  • 2,802
Медики назвали продукт, который увеличивает продолжительность жизни на пять лет

Небольшие изменения в диете могут иметь гораздо больший эффект, чем мы думаем.

Согласно недавнему исследованию, уровень омега-3 жирных кислот в крови является хорошим предиктором общей смертности. Высокое содержание этих жирных кислот, которые в основном потребляются за счет регулярного употребления жирной рыбы, по-видимому, увеличивает продолжительность жизни почти на пять лет.

Исследователи обнаружили, что уровень омега-3 жирных кислот в крови указывает на общую продолжительность жизни, а высокий уровень связан с увеличением продолжительности жизни. Результаты исследования можно найти в англоязычном журнале American Journal of Clinical Nutrition.

По словам ученых, уровень омега-3 в так называемых эритроцитах (красных кровяных тельцах) в крови является очень хорошим предиктором риска смерти.

«Исследование пришло к выводу, что более высокий уровень этих кислот в крови в результате регулярного употребления жирной рыбы в рационе увеличивает продолжительность жизни почти на пять лет», - объясняет автор исследования доктор Алейс Сала-Вила из Медицинского научно-исследовательского института Госпиталь дель Мар.

Врач объяснил, что курящие люди теряют около 4,7 лет ожидаемой продолжительности жизни, то есть примерно столько, сколько ваша кровь выигрывает благодаря высоким уровням омега-3 кислот.

"Небольшие изменения в диете в правильном направлении могут иметь гораздо больший эффект, чем мы думаем, и никогда не бывает слишком поздно или слишком рано внести эти изменения », - объясняет доктор Сала-Вила в пресс-релизе Медицинского научно-исследовательского института Госпиталь дель Мар.

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