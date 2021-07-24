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Президент Украины дал поручения по интеграции в НАТО

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  • 24.07.2021, 9:28
Президент Украины дал поручения по интеграции в НАТО

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", которое было принято на заседании СНБО в июне. Соответствующий указ №307/2021 глава украинского государства подписал в пятницу, 23 июля.

Известно, что решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора рассмтривалось в секретном режиме. Зеленский постановил ввести в действие это решение, а контроль за его выполнением возложить на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В документе отмечается, что подготовка Украины к обретению членства в НАТО - важнейшая государственная задача.

В документе сказано:

общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан;

подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей;

Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства;

успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики;

Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений о евроатлантических стремлениях Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита от 3 апреля 2008 года.

СНБО поручил Кабмину:

в течение двух месяцев проанализировать состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры по повышению эффективности их реализации;

проработать вопрос о создании в органах власти отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции;

за три месяца разработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО;

за полгода обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона об оборонных закупках.

Минобороны получило задание:

принять меры для продления действия меморандума о договоренности между Украиной и НАТО относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира";

в двухмесячный срок внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессам внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу;

принять меры для безотлагательного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Соответствующим министерствам и ведомствам также поручили обеспечить участие ВСУ в операциях, тренировках и учениях НАТО; активизировать диалог украинской разведки с коллегами из НАТО; организовать обмен опытом по противодействию гибридной войне с РФ; направить украинцев работать на дополнительные должности в штаб-квартире и других структурах НАТО.

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