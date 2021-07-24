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Разведка США дала прогноз по Афганистану

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  • 24.07.2021, 9:41
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Разведка США дала прогноз по Афганистану
Фото: Reuters

Сколько продержится нынешнее правительство?

Правительство Афганистана может пасть всего через шесть месяцев. Власти пересмотрят военную стратегию против Талибана и сосредоточат силы в наиболее важных районах страны. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, пишет Reuters.

Стратегия официального Кабула предусматривает стягивание войск в чрезвычайно важные объекты инфраструктуры и большие города. Сейчас же армия Афганистана чрезвычайно растянута по стране, из-за чего они теряют столицы провинций, сообщают журналисты.

Отмечается, что план афганского правительства неизбежно приведет к тому, что часть территорий страны уйдет под контроль Талибана.

По оценке Пентагона, свыше половины районных центров Афганистана уже захвачены талибами.

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